Gençler Ligi’nde iki maç KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunu yaptığı Türk Gençler Ligi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü iki maç vardı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunu yaptığı Türk Gençler Ligi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü iki maç vardı.

U16 kategorisndeki tek maçta Demder, Pekünspor karşısında çok etkili oyunla ve 10-1’lik skorla galip geldi.

U14 kategorisindeki mücadelede ise Yeni Boğaziçi, Demder’i 5-1 yenmeyi başardı.

U16’da Göztepe ve WhiteStar’ın London Youth Cup’taki maçları olduğu için lig mücadeleleri ertelendi.