Gençler Ligi’nde iki maç

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunu yaptığı Türk Gençler Ligi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü iki maç vardı.

4 saat önce
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Demder’in U16 takımı haftayı farklı skorla galip tamamladı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunu yaptığı Türk Gençler Ligi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü iki maç vardı.

U16 kategorisndeki tek maçta Demder, Pekünspor karşısında çok etkili oyunla ve 10-1’lik skorla galip geldi.

U14 kategorisindeki mücadelede ise Yeni Boğaziçi, Demder’i 5-1 yenmeyi başardı.

U16’da Göztepe ve WhiteStar’ın London Youth Cup’taki maçları olduğu için  lig mücadeleleri ertelendi.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, Pekünspor altyapı sorumlusu Alaattin Özdemir’le.

 

 

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