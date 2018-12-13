LTM’den örnek davranış Londra’da 10 yılı aşkın süreden beri faaliyetlerini sürdüren Londra Türk Master (LTM) takımı sporun yanısıra sosyal etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Londra’da 10 yılı aşkın süreden beri faaliyetlerini sürdüren Londra Türk Master (LTM) takımı sporun yanısıra sosyal etkinliklerle de dikkat çekiyor.

Özellikle çocuklara yönelik faaliyetlere katılan LTM, bu kez de Fas’taki yardım amaçlı bir turnuvada yer alacak.

Şubat ayının 15-16-17 Şubat tarihlerinde Agadir kentinde yapılacak D’Amitie Tururnuvası’na katılacak turnuvada Londa Türk Master takımının yanısıra EPPE London, Ami London, FC Lahaye Holland ile ev sahibi Fas’tan da Hassania D’Agadır ve Taoudannt yer alacak. LTM, Fas’a 12 Şubat’ta gidip, 19 Şubat’ta dönecek.

LTM Başkanı Ümit Çıkıkçıoğlu,”Turnuvada yer alacak takımlar en az 2 bin pound bağış yapmak zorunda. Biz de şimdi bağış toplama işini başlatmış bulunuyoruz” dedi.