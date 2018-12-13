Londra’daki ‘otobüs saldırısı’ şüphelilerinin görüntüleri yayınlandı

Polis, Londra otobüsünde yapılan bir saldırı ile bağlantılı olarak aranan iki kişinin görüntülerini yayınladı.

Ekim ayında meydana gelen olayda polis, 29 yaşındaki bir kadına yönelik saldırı girişimi nedeniyle 4 kişiden şüpheleniyor.

29 yaşındaki kadının, 02.30’da Latchmere Road’ a yakın olan Battersea Park Road’da bir Route 344 otobüsünde seyahat eden dört şüpheli tarafından dövüldüğünü açıkladı.

Şüpheliler, otobüsten inerken 29 yaşında bir kadın yolcuya saldırdılar.

Saldırı ile ilgili olarak Ekim ayında iki kadın soruşturma altına alındı. O zamandan beri soruşturma altında serbest bırakıldılar.