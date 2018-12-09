İngiliz basını Ozan Kabak’ı ManU’ya yazdı

İngiliz basını, Manchester United'ın Galatasaray'da forma giyen genç stoper Ozan Kabak için 20 milyon Pound'u gözden çıkardığını yazdı.

5 saat önce
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İngiliz basını, Manchester United’ın Galatasaray’da forma giyen genç stoper Ozan Kabak için 20 milyon Pound’u gözden çıkardığını yazdı.

Galatasaray’da A takım formasını bu sezon 5. haftadaki Kasımpaşa maçıyla birlikte giyemeye başlayan genç stoper Ozan Kabak’a Avrupa’dan ilgi artıyor.

Sarı-kırmızılı takımla sahada olumlu bir izlenim bırakan 18 yaşındaki futbolcu, özellikle Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir pazara çıkınca talipleri de arttı.

İNGİLİZLER MANU’NUN İSTEDİĞİNİ YAZDI

İngiliz The Sun gazetesi, Manchester United’ın Ozan Kabak’ı gündemine aldığını yazdı. Kırmızı Şeytanlar’ın deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, Ozan’ı ciddi takibe aldırdı.

20 MİLYON POUN’LUK BÜTÇE AYRIDI

İngiliz devi stoper bölgesine, yüksek bondervis bedelleri ödemek yerine daha düşük bütçeyle takviye yapmak istiyor. Portekizli çalıştırıcının transfer listesinde ilk sırada yer alan Ozan için Manchester United, 20 milyon Pound’luk bir bütçe ayırdı.

Haberin detaylarında Roma, Inter ve Juventus’un da genç futbolcuyu transfer etmek istediği vurgulandı. (ENSONHABER.COM)

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