Chelsea, yine kaybetti

Şampiyonluk mücadelesinde Chelsea bir darbe de Wolverhampton deplasmanında aldı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

3 saat önce
0 58 Bir dakikadan az

Şampiyonluk mücadelesinde Chelsea bir darbe de Wolverhampton deplasmanında aldı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Loftus-Cheek’in dakika 18’de attığı golle devreyi 1-0 önde kapatan konuk Chelsea oldu. Evsahibi Wolverhampton, dakika 59’da Jimenez ve dakika 63’de Jota’nın kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Chelsea 15maçta 31 puan kalıp, dördüncü sıraya geriledi.

Wolverhampton ise 15 maçta 19 puanla 12’inci durumda.

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