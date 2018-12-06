Chelsea, yine kaybetti
Şampiyonluk mücadelesinde Chelsea bir darbe de Wolverhampton deplasmanında aldı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Şampiyonluk mücadelesinde Chelsea bir darbe de Wolverhampton deplasmanında aldı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Loftus-Cheek’in dakika 18’de attığı golle devreyi 1-0 önde kapatan konuk Chelsea oldu. Evsahibi Wolverhampton, dakika 59’da Jimenez ve dakika 63’de Jota’nın kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Chelsea 15maçta 31 puan kalıp, dördüncü sıraya geriledi.
Wolverhampton ise 15 maçta 19 puanla 12’inci durumda.