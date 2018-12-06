O2 kesintisi: 31 milyon mobil müşteri çevrimiçi olamıyor

İngiltere’deki milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı, O2 ağı teknik sorunlar yaşadıktan sonra veri hizmetlerini kaybetti.

O2, 25 milyon müşteriye sahip, ancak 7 milyon kullanıcıya sahip Sky, Tesco, Giffgaff ve Lycamobile ağları için de hizmet veriyor.

Birçok kullanıcı Twitter’da ilk olarak saat 05.30’da bildirilen kesintiden şikayetçi oldu.

Bir O2 sözcüsü, bir üçüncü taraf tedarikçisinin tespit ettiği bir yazılım sorununun kesintiye neden olduğunu söyledi.

O2’nin İspanyol sahibi Telefonica ile yakın bağlantıları olan İsveç firması Ericsson, BBC’ye bir sorunun farkında olduğunu ve araştırıldığını söyledi.

O2 şunları ekledi:

“Dünyanın dört bir yanındaki diğer mobil operatörlerin de etkilendiğine inanıyoruz. Teknik ekiplerimiz, sorunun çözümü için ekipleriyle birlikte çalışıyorlar. Müşterilerimizi mümkün olan her yerde kablosuz bağlantıyı kullanmaya teşvik ediyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

O2, şu anda BT’ye ait olan EE’den sonra İngiltere’nin ikinci en büyük mobil ağına sahiptir.

Şirket, sesli aramaların sorundan etkilenmediğini, ancak bazı O2 müşterileri de arama yapamayacaklarını ya da mesaj yollayamayacaklarını söylüyor.

Hizmet kesintisi, O2 şebekesini kullanan diğer hizmetler için, taşıma için duraksamadaki Transport for London’ın elektronik zaman çizelgesi servisi de dahil olmak üzere, knock-on efektleri yaşıyor.