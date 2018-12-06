Liverpool, Burnley’de 3-1 galip
Premier Lig’de lider Manchester City’yi iki puan geriden takip eden Liverpool, Burnley deplasmanından 3-1’lik galibiyetle döndü.
Premier Lig’de lider Manchester City’yi iki puan geriden takip eden Liverpool, Burnley deplasmanından 3-1’lik galibiyetle döndü.
İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmada ilk gol ev sahibi takımdan geldi. Dakika 54’te Cork skoru 1-0 yaptı. Liverpool, dakika 62’de Milner, dakika 69’da Firmino ve dakika 90+1’de XShagiri’nin golleriyle maçı 3-1 kazandı.
Liverpool, 15 maçta 39 puanla ikinci durumda.
Burnley ise 9 puanla 19’uncu sırada kaldı.