ABD Büyükelçiliği ve Google, Zeki Müren’in doğum gününü kutladı

4 saat önce
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 ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medyadan yayınladığı bir mesajla klasik Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren’in 87. yaş gününü kutladı. Google da, hazırladığı ‘doodle’ ile ünlü sanatçıyı unutmadı.

Zeki Müren’in 87. yaş günü, ABD Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından “Türkiye’nin en sevilen klasik Türk müziği sanatçılarından Zeki Müren, 87 yıl önce bugün, 6 Aralık’ta dünyaya geldi. İyi ki doğdun #ZekiMüren” ifadeleriyle yapılan bir paylaşımla kutlandı.

Ayrıca, Google da, tasarladığı Zeki Müren ‘doodle’ı ile ünlü sanatçının 87. yaşını kutladı.

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