İlkay bu kez gol attı
İngiltere Premier Lig’de lider Manchester City, sahasında Bournemouth’u 3-1 yenerken, Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan takımına bir gol kazandırdı.
İngiltere Premier Lig’de lider Manchester City, sahasında Bournemouth’u 3-1 yenerken, Türk asıllı Alman oyuncusu İlkay Gündoğan takımına bir gol kazandırdı.
90 dakika forma giyen İlkay Gündoğan dakika 69’da skoru 3-1 yapan gole imzasını attı. City’nin diğer gollerini dakika 6’da Silva, dakika 57’de Sterling kaydederken, konuk Bournemouth, dakika 44’te Wilson’la skoru 1-1 yaptı.
Leicester City sahasında Watford’u 2-0’lık skorla aştı. Wardy’nin dakika 12 penaltı ve Maddison’un dakika 23’teki golleriyle kazanan Leicester City’de Türk Milli Takımı’nın yıldızı Çağlar Söyüncü dakika 69’da oyuna Gray’in yerine dahil oldu.
Everton’un Merseyside derbisinde Liverpool’a 1-0 kaybettiği karşılaşmada Cenk Tosun yedekler arasındaydı.
Arsenal’in, Tottenham’a 4-2 galip geldiği Kuzey Londra derbisinde ise Mesut Özil, ilk 18’lik kadroda yoktu.