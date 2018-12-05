İngiltere Büyükelçisi Chilcott’tan Gaziantep’e ziyaret

İNGİLTERE Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret etti.

2 saat önce
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İNGİLTERE Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin‘i ziyaret etti.

Chilcott, kentin Suriyeli sığınmacılar konusunda başarılı hareket ettiğini söyledi. Fatma Şahin’i makamında ziyaret eden Dominick Chilcott, kenti çok beğendiğini ifade etti. Chilott, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin altın çağı yaşadığını dile getirdi. (HABERLER.COM)

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