Londra Masterler üçüncü turda

London Veteran Cup’taki temsilcimiz Londra Türk Master (LTM) takımı, üçüncü tura yükseldi.

Rakip sahada Livingstone ile karşılaşan LTM, çok çekişmeli maçı 3-2 kazandı.

Karşılaşmaya ev sahibi Livingstone iyi başladı. İlk 45 dakikada üst üste kalesinde goller gören LTM, 2-0 geriye düştü.

İkinci devreyle birlikte oyunda dengeyi sağlayan ve rakip kalede sık sık görünen temsilcimiz fırsatları değerlendirmeye başldı.

Ünsal farkı önce bire indirdi, ardından da skoru eşitleyen golü kaydetti. Gelişen LTM ataklarından birinde Abdullah Karayılan’ın vuruşu filelerle buluştu ve karşılaşmadan turu geçerek ayrılan LTM oldu.