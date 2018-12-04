Dumlupınar YM, son sekizde London Sunday Challenge Cup’ta mücadele eden Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Dumlupınar Yeni Malatya, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve son sekiz takım arasına girdi.

Fotoğraflar: ÖZER ÖCAL

London Sunday Challenge Cup’ta mücadele eden Türk Ligi Birinci Küme temsilcisi Dumlupınar Yeni Malatya, sahadan 2-0 galip ayrıldı ve son sekiz takım arasına girdi.

Sahası Douglas Eyr Sports Centre’da rakibi Jam takımını ağırlayan Dumlupınar Yeni Malatya, hızlı başlangıç yaptığı oyunda rakibini ilk yarıda teslim aldı.

Karşılaşmaya sağlı-sollu ataklarla start veren temsilcimiz, bunlardan birinde penaltı kazandı. Atışı kullanan Kieran topu ağlarla buluşturdu.

Etkili futbolun devam ettiren Dumlupınar Yeni Malatya, devre bitmeden Carlos’la bu kez ikinci golüne kavuştu: 2-0.

İkinci 45 dakikada oyunun hakimi Dumlupınar Yeni Malatyaspor’du. Ama kontrollü oyunu tercih eden takımımız sahadan 2-0 galip ayrıldı ve London Sunday Challenge Cup’ta çeyrek finale adını yazdırdı.