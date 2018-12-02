Maçı izlemeye gelen taraftar hakem oldu

İngiltere Championship Ligi’nde önceki hafta oynanan Millwall-Bolton Wanderers mücadelesinde ilginç bir olay yaşandı. Maçı izlemeye gelen Millwall taraftarı Steve Perry, karşılaşmayı yan hakem olarak tamamladı.

İngiltere Championship maçında Millwall ile Bolton Wanderers karşı karşıya geldi. Düşme hattından uzaklaşmaya çalışan iki takımın mücadelesi 1-1 sona ererken, maçtan çok yaşanan hakem kaosu konuşuldu. Kritik maçı izlemeye gelen Millwall taraftarı Steve Perry, karşılaşmayı yan hakem olarak tamamladı. Steve Perry için unutulmaz bir anı olan bu kaotik durum, aslında maç öncesi başladı.

Karşılaşmanın hakemi olarak atanan Tony Harrington, hastalığı nedeniyle maça gelemedi. Onun yerine dördüncü hakem Lee Swabey geçti ve orta hakem olarak maçın başlama düdüğünü çaldı. Maçın dördüncü hakemliğini ise tribünde oturan Millwall taraftarı Steve Perry üstlendi. Ancak ilk yarının ortalarında kasığında çekme meydana gelen Lee Swabey, maçı yönetemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine yan hakem John Leach, karşılaşmanın yeni orta hakemi oldu. Ancak bu kez de yan hakem eksikliği nedeniyle kaos meydana geldi. Yaşanan karmaşa nedeniyle maç yaklaşık beş dakika durdu. Bir yan hakem bulmak zorunda olan yetkililer, Steve Perry’nin yan hakem olmasına karar verdi.

Maçı izlemek için tribündeki yerini alan Steve Perry, yan hakem olarak görev yapmaya başladı. Sakatlanan Lee Swabey ise yeniden dördüncü hakem oldu. Daha önce amatör liglerde hakemlik tecrübesi olan Steve Perry, Premier Lig’den sonra İngiltere’nin en önemli liginde de hakemlik yapma tecrübesini tattı. Karşılaşmanın büyük bölümünde yan hakem olarak görev yapan Steve Perry, her iki takım yöneticilerinden de övgü aldı.

Bolton Wanderers Menajeri Phil Parkinson, karşılaşmada yaşanan hakem sıkıntısı ile ilgili “Tam bir kaostu… Hakemlerin sakatlanmasından sonra tribünden bir Millwall taraftarı sahaya atladı ve önce dördüncü hakem olarak görev yaptı. Daha sonra yeni orta hakem sakatlandı ve bu kez taraftar yan hakem oldu. Bir hakem daha sakatlık yaşasaydı neler olurdu düşünmek bile istemiyorum. Yine de kendisine teşekkür ediyorum. Dürüst bir yönetim gösterdi” dedi. (YENİÇAĞ.COM)