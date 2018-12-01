Bingöl Zaza’dan gollü galibiyet: 5-3

İkinci Küme’de bol gollü skorlarla dikkatleri çeken Bingöl Zaza FC, kendi gibi iddialı rakibi Pekünspor’a 5-3 galip geldi.

4 saat önce
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İkinci Küme’de bol gollü skorlarla dikkatleri çeken Bingöl Zaza FC, kendi gibi iddialı rakibi Pekünspor’a 5-3 galip geldi.

Pymmes Park sahasında rakibini konuk eden Bingöl Zaza atak futboluyla sonuca giderken, Pekünspor da zaman zaman tempolu futbol sergiledi.

Karşılaşmanın ilk yarısını da 3-1 önde kapatan Bingöl Zaza FC’nin gollerinden üçünü  Lucio atarken, Alican ve Hüseyin de birer golle galibiyete ortak oldu. Pekünspor’un sayılarını ilk yarıda Zafer, son 45 dakikada Samet ve Tolga kaydetti.

 

 

 

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