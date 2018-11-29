Tottenham, İnter’i devirdi: 1-0 UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Cüneyt Çakır ve ekibinin yönettiği maçta Tottenham, konuk ettiği Inter'i 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Cüneyt Çakır ve ekibinin yönettiği maçta Tottenham, konuk ettiği Inter’i 1-0 mağlup etti ve son maçlar öncesi rakibiyle puanını eşitledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu‘nda İngiliz ekibi Tottenham, İtalya temsilcisi Inter‘i Wembley’de oynanan maçta 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Tottenham’a galibiyeti getiren gol 80. dakikada Danimarkalı yıldız Christian Eriksen‘den geldi.

Zorlu mücadeleyi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetirken yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı.

Tottenham, aldığı bu galibiyetle son maçlar öncesi puanını 7’ye yükselterek Inter ile eşitlemeyi başardı. İki takım arasında İtalya’da oynanan maçı Inter 2-1 kazanmıştı.

İngiliz ekibi, son hafta maçında gruptaki liderliğini garantileyen Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecekken Inter ise 1 puanla grubun son sırasında yer alan PSV Eindhoven‘ı konuk edecek. (FANATİK)