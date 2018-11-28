Koçgiri’den gol-şov: 7-3

Birinci Küme’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Koçgiri, Esenler FC önünde gol-şov yaptı.

3 saat önce
0 40 Bir dakikadan az

Fotoğraflar: Özer ÖCAL

Birinci Küme’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Koçgiri, Esenler FC önünde gol-şov yaptı.

Esenler FC ise sadece 11 oyuncu ile yedeksiz başladığı oyunun ikinci yarısında üst üste sakatlık şokları yaşadı. Konuk takım maçı 9 kişiyle tamamladı. Koçgiri’de maçın yıldızı Aryan idi. Tam beş gole imza atan tecrübeli futbolcu takımını sürükleyen isim oldu.

Yıldıray’ın kendi kalesine attığı golle Koçgiri 1-0 öne geçti. İlk yarı dengeli geçti. Koçgiri’nin Aryan ile kazandığı gole Cenk iki kez karşılık verdi. İlk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci devrede Koçgiri oyuna tamamen hakim oldu. Bu bölümde sahneye çıkan Aryan takımı adına dört gol kaydetti. Diğer gol ise Claudio’dan geldi. Esenler FC’nin üçüncü golünü Kubilay attı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

2 gün önce
153

 Birinci Küme’de ilk üç şekillendi

2 gün önce
165

Fenerbahçe yeniden lider

4 gün önce
198

Haftanın maç programı

5 gün önce
161

Pekünspor puan kaptırdı: 2-2

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin