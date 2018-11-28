Koçgiri’den gol-şov: 7-3 Birinci Küme’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Koçgiri, Esenler FC önünde gol-şov yaptı.

Fotoğraflar: Özer ÖCAL

Birinci Küme’de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Koçgiri, Esenler FC önünde gol-şov yaptı.

Esenler FC ise sadece 11 oyuncu ile yedeksiz başladığı oyunun ikinci yarısında üst üste sakatlık şokları yaşadı. Konuk takım maçı 9 kişiyle tamamladı. Koçgiri’de maçın yıldızı Aryan idi. Tam beş gole imza atan tecrübeli futbolcu takımını sürükleyen isim oldu.

Yıldıray’ın kendi kalesine attığı golle Koçgiri 1-0 öne geçti. İlk yarı dengeli geçti. Koçgiri’nin Aryan ile kazandığı gole Cenk iki kez karşılık verdi. İlk yarı 2-2 sona erdi.

İkinci devrede Koçgiri oyuna tamamen hakim oldu. Bu bölümde sahneye çıkan Aryan takımı adına dört gol kaydetti. Diğer gol ise Claudio’dan geldi. Esenler FC’nin üçüncü golünü Kubilay attı.