Manchester United son dakikada kazandı

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Manchester United, Old Trafford Stadı’nda Young Boys’u konuk etti.

ıGeçen hafta Juventus’u deplasmanda yenerek hem büyük bir sürprize imza atan, hem de gruptan çıkma yolunda avantaj yakalayan Manchester, işini garantiye alma fırsatını kaçırmadı. Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Kırmızı Şeytanlar, Young Boys’u uzatma dakikalarında Fellaini’in attığı golle 1-0 yendi ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

1 puanda kalan Young Boys ise bitime bir maç kala son sırayı garantiledi. Grubunda 10 puanla ikinci sırada yer alan Manchester United, son Juventus’la liderlik mücadelesi verecek.

Jose Mourinho, son anlarda gelen gole su şişelerini fırlatarak sevindi. (FANATİK.COM)