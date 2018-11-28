İngiliz halkı tepki gösterdi İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Prens Harry ve Meghan Markle saraydan çıkıp başka bir malikanede yaşama kararı aldı.

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde Prens Harry ve Meghan Markle saraydan çıkıp başka bir malikanede yaşama kararı aldı. Ancak taşınmanın masraflarını duyan ve vergi mükelleflerinden gitmesini istemeyen İngilizler büyük tepki gösterdi.

İngiliz Kraliyet Ailesi, gündemde yer almaya devam ediyor. Bu kez tartışma konusu ise Prens Harry ve Meghan Markle’ın taşınacağı evin masrafları…

Markle, Middleton’la anlaşamaması ve yeni doğacak bebeğini ‘akvaryum’a benzettiği sarayda büyütmek istememesi sebebiyle taşınma kararı alınmıştı.

Ailenin ünlü Kensington Sarayı’ndan taşınıp Windsor’da Kraliçe Elizabeth’in hediye ettiği Frogmore Kır Evi’ne taşınacağı açıklanmıştı. Ancak malikanenin yerinin güvenliği daha az bir bölgede olması sebebiyle taşınmanın masraflı olacağı belirtiliyor.

Frogmore’daki malikane için koruma ve güvenlik hizmetleri dahil ilk yıl içerisinde 5 milyon sterlin (33 milyon 552 bin TL) harcanacağı tahmin ediliyor. Güvenlik ve koruma hizmetlerinin devlet tarafından ödenmesi ve halkın cebinden çıkması İngilizleri öfkelendirdi.

Pek çok kişi Kraliyet Ailesi’nin abartılı düğün ve güvenlik masraflarına tepki gösterdi. Meghan Markle ve Prens Harry’nin geçtiğimiz sene yapılan düğünü 32 milyon sterline mal olmuş ve kilise hizmeti, müzik, dekorasyon dışındaki tüm masrafları devlet ödemişti. (CNNTÜRK)