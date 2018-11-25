Liverpool, Watford’da rahat kazandı: 3-0

İngiltere Premier Ligi’nin namağlup iki takımından Liverpool, Watford deplasmanında 3 puanı ikinci yarıda bulduğu 3 golle aldı.

Kırmızılar’da Jordan Henderson’un ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İngiltere Premier Ligi‘nin namağlup iki takımından Liverpool, Watford deplasmanında 3 puanı ikinci yarıda bulduğu 3 golle aldı.

İlk devresi golsüz eşitlikle sonuçlanan maçta 67’de Sadio Mane‘nin ayağından bulduğu golle öne geçen Liverpool, 76’da ise Trent Alexander-Arnold‘ın harika frikiğiyle farkı 2’ye çıkardı.

Kronometreler 82’yi gösterirken Etienne Capoue‘ya yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Jordan Henderson, Liverpool’u kalan kısıtlı sürede 10 kişi bıraktı.

Rakibinden eksik oynamasına rağmen baskısını sürdüren Jurgen Klopp‘un öğrencileri 89’da Roberto Firmino‘yla bir gol daha buldu ve karşılaşmaya son noktayı koydu: 0–3

Liverpool, bu sonuçla puanını 33 yaparken ikinci sıradaki yerini korudu. Watford ise 20 puanda kaldı. (FANATİK.COM)