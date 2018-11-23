Gençler Ligi’nde sürpriz KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunda oynanan Türk Gençler Ligi’nde geçtiğimiz hafta sürpriz vardı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunda oynanan Türk Gençler Ligi’nde geçtiğimiz hafta sürpriz vardı.

Pymmes Park sahasındaki maçta Pekünspor U16 takımı, şampiyonluk isteyen Yeni Boğaziçi U16’yı çekişmeli maçta 3-2 yenip dikkatleri çekti. Lider DemDer ise White Star karşısında sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Günün U14’te oynanan tek maçında White Star, DemDer’i 5-1 mağlup etti.

Üç devreli lig sistemi ile oynanan Türk Gençler Ligi’ne bu Cumartesi (24 Kasım) devam edilecek.

U16 kategorisinde puanlama şöyle:

1-DemDer 6 maç 18 puan

2-Yeni Boğaziçi 5 maç 9 puan

3-Göztepe 5 maç 6 puan

4-White Star 3 maç 3 puan

5-Pekünspor 5 maç 3 puan

6-Mabley 1 maç 0 puan