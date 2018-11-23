Londra’da obeziteye karşı önlem: “Yiyecek, içecek reklamları yasaklanacak”

Londra Belediye Başkanı Sadık Khan Cuma günü yaptığı açıklamada, çocukluk dönemi obezitesinin üstesinden gelme planının bir parçası olarak, Şubat ayından itibaren şehrin tüm toplu taşıma ağında abur cubur reklamlarının yasaklanacağını söyledi.

Kısıtlamalar 25 Şubat’ta yürürlüğe girecek ve yağ, tuz ve şeker içeriği yüksek yiyecek ve alkolsüz içecekler için tüm reklamları kapsayacak. Bu çikolatalar, şekerli içecekler ve hamburger gibi ürünleri de içerecek.

Khan, Mayıs ayında yasağı önerdi ve belediye başkanının çevrimiçi tartışma platformu Talk London, teklife 1.500 oyla yüzde 82 oranında onay verdi.

Sadiq Khan, Londra’daki çocukluk çağı obezitesi krizini “tıkırdayan bir saatli bomba” olarak tanımladı ve yasak için “büyük bir destek” gördüğünü söyledi.

Bir açıklamada, “Reklamcılığın, bizim gerçekleştirdiğimiz seçimler olsun ya da olmasın, seçimlerimizde büyük bir rol oynadığı ve Londralıların, ulaşım ağımızdaki abur cubur ve içecek reklamlarına yönelik bir yasağa karşı büyük bir destek gösterdiği açıktır.” dedi.

“Londra’da olduğu kadar refah içinde olan bir şehirde yaşamak ve kazandığınız miktarın sağlıklı, besleyici gıdaya erişiminiz olup olmadığı konusunda büyük bir etkisi olabilir. Bunu değiştirmeye kararlıyım” diye ekledi.

Khan ayrıca, obezitenin genç Londralıların hayatlarını riske soktuğunu ve “zaten zorlanmış sağlık hizmetimize büyük baskı” yerleştirdiğini belirtti. City Hall tarafından yapılan araştırma, Londra’nın Avrupa’daki en yüksek çocuk şişmanlık ve obezite oranlarına sahip olduğunu, 10 ve 11 yaş ve üstü kilolu veya obez çocukların yüzde 40’ına sahip olduğunu ortaya koydu.

Londra’nın en fakir bölgelerindeki çocukların da orantısız bir şekilde etkilendiği görülüyordu. Barking ve Dagenham’daki gençler, Richmond’un daha müreffeh bir beldesindeki çocuklar kadar kilolu olma ihtimalinin neredeyse iki katıydı.

Han’ın duyurusu, hareketi “harika” olarak nitelendiren şef Jamie Oliver da dahil olmak üzere önde gelen sağlık kampanyacıları tarafından memnuniyetle karşılandı.

TfL’de Ulaşım Stratejisi Direktörü olan Lilli Matson, Londra’nın ulaşım ağındaki reklamların her yaştan farklı bir kitleye ulaştığını ve sonuç olarak Londralıların sağlığında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Araştırma, rakamlar serbest bırakıldıktan bir gün sonra, İngiltere genelinde Tip 2 diyabet tanısı konan çocuk ve gençlerin sayısında keskin bir artış olduğunu gösteriyor. Yaklaşık 7.000 genç İngiliz şu anda doğrudan obeziteye bağlı olan hastalıktan muzdarip.

Diabetes UK’nin Genel Müdürü Chris Askew, “Obezite, birkaç cephede ele alınması gereken bir krizdir, ancak TfL ağı boyunca bu ürünler için reklamları kısıtlamak, Londra’daki insanların her gün daha sağlıklı seçimler yapmasına yardımcı olacaktır. Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek bu kısıtlamaların ve İngiltere’deki diğer taşımacılık sistemlerinin örnek almasını umut ediyoruz.”