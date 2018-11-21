TTFF’ye yakın ilgi

KKTC’nin 35’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bu yıl da Kuzey Kıbrıs’a giderek geleneksel Cumhuriyet Kupası maçını oynayan TTFF Türk Ligi Karması büyük yakınlık gördü.

KKTC U 21 Milli takımı ile karşılaşan ve 1-0 kaybeden Karma futbolcuları ve TTFF yöneticileri, Kuzey Kıbrıs’ta çeşitli temaslarda da bulundu. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilen TTFF heyeti, bir forma hediye etti. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da kafileye bir yemek verdi. TTFF heyeti, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu.ile BRT kurumunu da ziyaretlerde bulundu.Antrenörler Derneği’ne yapılan ziyaretten sonra kafile Mağusa’ya gitti. Burada Federasyon ana sponsoru Akol Properties’in sahibi Niyazi Sanal tarafından verilen yemeğe katılan kafile, daha sonra KKTC’nin Cumhuriyet kutlamalarına iştirak etti. Futbolcular, yapılan resmi geçit töreninde yer aldı. Ada’da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı Fuat Oktay’la TTFF yöneticileri tanıştı.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, Kıbrıs’ta inanılmaz yakınlık gördüklerini belirterek, “Bir kuş sütümüz eksikti” dedi. Sarı, KKTC yönetimine teşekkür etti ve ikili ilişkilerin gelecek aylarda çok daha ileriye gideceğine inandığını ifade etti.

TTFF Başkanı Serdar Sarı ve Asbaşkan Osman Ercen, ziyaretine gittikleri KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’a, Londra Karması’nın bir formasını hediye etti

KKTC Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, TTFF kafilesine bir konuşma yaptıktan sonra yemek verdi.

Londra Türk Ligi Karması futbolcuları, Cumhuriyet etkinliklerindeki törene de katıldı.