TTFF’ye yakın ilgi

KKTC’nin 35’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bu yıl da Kuzey Kıbrıs’a giderek geleneksel Cumhuriyet Kupası maçını oynayan TTFF Türk Ligi Karması büyük yakınlık gördü.

2 saat önce
0 70 Bir dakikadan az
Londra’dan giden federasyon ve kulüp temsilcileri, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’la.

KKTC’nin 35’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle bu yıl da Kuzey Kıbrıs’a giderek geleneksel Cumhuriyet Kupası maçını oynayan TTFF Türk Ligi Karması büyük yakınlık gördü.

KKTC U 21 Milli takımı ile karşılaşan ve 1-0 kaybeden Karma futbolcuları ve TTFF yöneticileri, Kuzey Kıbrıs’ta çeşitli temaslarda da bulundu. KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilen TTFF heyeti, bir forma hediye etti.  Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay da kafileye bir yemek verdi. TTFF heyeti, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu.ile BRT kurumunu da ziyaretlerde bulundu.Antrenörler Derneği’ne yapılan ziyaretten sonra kafile Mağusa’ya gitti. Burada Federasyon ana sponsoru Akol Properties’in sahibi Niyazi Sanal tarafından verilen  yemeğe katılan kafile, daha sonra KKTC’nin Cumhuriyet kutlamalarına iştirak etti. Futbolcular, yapılan resmi geçit töreninde yer aldı. Ada’da bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yardımcısı Fuat Oktay’la TTFF yöneticileri tanıştı.

TTFF Başkanı Serdar Sarı, Kıbrıs’ta inanılmaz yakınlık gördüklerini belirterek, “Bir kuş sütümüz eksikti” dedi. Sarı, KKTC yönetimine teşekkür etti ve ikili ilişkilerin gelecek aylarda çok daha ileriye gideceğine inandığını ifade etti.

TTFF kafilesi, Mağusa’da ana sponsor Akol Group CEO’su Niyazi Saral tarafından misafir edildi.
Londra Türk Ligi Karması futbolcuları ile yöneticileri, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’la Lefkoşa Atatürk Stadı’nda.

TTFF Başkanı Serdar Sarı ve Asbaşkan Osman Ercen, ziyaretine gittikleri KKTC Başbakanı Tufan Erhürman’a, Londra Karması’nın bir formasını hediye etti

 

 

KKTC Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, TTFF kafilesine bir konuşma yaptıktan sonra yemek verdi.

Başbakan Tufan Erhürman, Serdar Sarı ve Osman Ercen’e ziyaretleri nedeniyle plaket verdi.
TTFF Başkanı Serdar Sarı ve Asbaşkan Osman Ercen,  KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve UBP’nin yeni lideri Ersin Tatar’la da biraraya geldi.
Londra Türk Ligi Karması futbolcuları, Cumhuriyet etkinliklerindeki törene de katıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Londra Türk Ligi Karması futbolcuları, Cumhuriyet etkinliklerindeki törene de katıldı.

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

21 saat önce
133

LTM’ye Kıbrıs’ta özel ilgi

22 saat önce
141

Rumlarda ‘Kıbrıs’ta NATO Garantör Olsun’ tartışması

1 gün önce
96

“Anastasiadis kafa bulanıklığı yaşıyor”

2 gün önce
119

‘Sanatın Indiana Jones’u’ Kuzey Kıbrıs’tan çalınmış mozaiği buldu

Okumadan geçme

Close
Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin