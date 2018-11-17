Fulham’ın yeni menajeri Claudio Ranieri!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham, menajer Slavisa Jokanovic’i göndererek yerine Claudio Ranieri’yi getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada İtalyan teknik adamla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı duyurulurken kontratın kaç senelik olduğu ise belirtilmedi.

Bu sezon yeniden Premier Lig‘de boy göstermeye başlayan Fulham, geride kalan 12 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle ligin son sırasına demir atarken faturayı menajer Slavisa Jokanovic‘e kesti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Jokanovic’in görevine son verilerek yerine İtalyan teknik adam Claudio Ranieri‘nin getirildiği duyuruldu.

Ranieri ile uzun süreli bir anlaşma imzalandığı ifade edilirken kontratın kaç yıllık olduğuna ilişkinse net bir bilgi verilmedi.

67 yaşındaki menajer, yeniden döndüğü Premier Lig’de 2015/16 sezonunda Leicester City‘le şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Ranieri, son olarak Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes‘ı çalıştırmıştı. (FANATİK.COM)