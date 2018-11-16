TTFF Karması,1-0 kaybetti
Mücadele 1-0 KKTC U21 Takımı'nın üstünlüğünde sonuçlandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında KKTC U21 Milli Takımı ile Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) U21 Karması arasındaki Cumhuriyet Kupası karşılaşması geçtiğimiz Çarşamba akşamı Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandı.
Mücadele 1-0 KKTC U21 Takımı’nın üstünlüğünde sonuçlandı. Karşılaşmanın 90. dakikasında KKTC U21 Takımı’ndan Osman Şanverdi’nin kullandığı penaltı atışında LTTFF U21 Karması kalecisi Kemal, gole izin vermedi.
Maçın tamamlanmasının ardından takımlara kupalarını KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Başkanı Serdar Sarı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu verdi.
STAT: Lefkoşa Atatürk
HAKEMLER: İsfendiyar Açıksöz, Cemal Sarı, İsmail Egeli
KKTC U21: Dursun Can Ateş, Yasin Açıkel, Zihni Temelci, Emre Soytürk, Doğukan Ateş, Mustafa Saik, Doğan Işıker, Uvanç Recaioğlu, Mejdi Direniş, Osman Şanverdi, Ali Savaşan
LTTFF U21 KARMASI: Kemal Özyasa, Mustafa Denizer, Ömer Diyenli, İlyas Çil, Kubilay Akbayrak, Fedirick Mehmet, Kaan Yücel, Hasan Göray, Necati Gench, Charli Hüseyin, İsmet Sumpul
GOL: 44′ Ali Savaşan (KKTC U21)