Baf Ülkü Yurdu fena patladı: 5-2

Pymmes Park sahasında oynanan İkinci Küme maçından galibiyetle ayrılan Baf Ülkü Yurdu oldu.

Kendilerine üst sıralarda yer arayan iki takımdan Baf Ülkü Yurdu, rakip sahadaki karşılaşmaya müthiş hızlı girdi. Daha ilk yarıda Halil’in üç, Akif’in bir golüyle 4-0’lık skor yakalayan konuk ekip, son devrede oldukça rahattı.

Bu yarıda sahanın yıldızı Halil takımına bir gol daha kazandırdı. Ev sahibi Göksun’un çabaları Archie iki gol getirdi ama maçı 5-2 kazanan Baf Ülkü Yurdu oldu.