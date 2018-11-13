Sterling, 15 bin pounda aldı köpeğinin adını ‘Okan’ koydu

Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling, 2 milyon Pound'luk (14 milyon TL) evini korumak için paraya kıydı.

1 saat önce
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Manchester City‘nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling, 2 milyon Pound’luk (14 milyon TL) evini korumak için paraya kıydı.

İngiltere‘nin yüksek tirajlı gazeteleri arasında yer alan The Sun‘ın haberine göre Sterling’in, evini korumak adına 15 bin Pound’a (105 bin TL) bir bekçi köpeği aldığı öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, yeni köpeğinin ismine ise ‘Okan’ adını verdi. (FANATİK.COM)

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