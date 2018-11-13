Bingöl Zaza FC’nin Bingöl’den özel konuğu

Türk Ligi İkinci Küme takımlarından Bingöl Zaza FC’nin geçtiğimiz hafta sonu özel bir konuğu vardı.

2 saat önce
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Futbol Gecesi’ne katılan Ayhan Barasi (soldan beşinci) futbolcularla birlikte.

Türk Ligi İkinci Küme takımlarından Bingöl Zaza FC’nin geçtiğimiz hafta sonu özel bir konuğu vardı.

Bingöl’ün sevilen sanatçılarından Ayhan Barasi, geçtiğimiz Cuma akşamı Tottenham’daki Ateş Türkü Evi’nde futbolcu ve yöneticilerin de katıldığı Futbol Gecesi’ne katıldı.

Başarılı sanatçı, Pazar günü de Bingöl Zaza FC’nin Pymmes Park sahasında Fenerbahçe ile oynadığı maçı izledi ve futbolcular, yöneticiler ve taraftarlarla biraraya geldi.

Sanatçı Ayhan Barasi (ayakta, soldan dördüncü), Bingöl Zaza FC’li futbolcuların son lig maçını da takip etti.

 

 

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