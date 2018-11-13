José Mourinho: Maçta yaptığımız hataların bedelini ödedik

İngiltere Premier Ligi’nde Manchester derbisini Manchester City kendi sahasında Manchester United’ı 3-1 mağlup ederek kazandı.

Manchester United’ın teknik direktörü José Mourinho, maç sonrasında Sky Sports’a konuştu.

Portekizli teknik adam, “Bence kötü bir maç çıkarmadık. Hatalar yaptığımız ve bunların bedelini ödediğimiz bir maç oldu. Yediğimiz 3 golde de hata yaptık. Manchester City gibi bir takıma karşı hatalar yaparsanız, cezalandırılırsınız. Sanırım bazı oyuncularım Juventus maçı üzerine City’yle oynayacağımız için mental baskı yaşadı. İlk yediğimiz gol, kabullenmesi zor bir goldü. İkincisi ise ondan beter. Üçüncü gol ise bizi tamamen öldürdü.” ifadelerini kullandı.

Manchester United Premier Lig’de 20 puanla 8. sırada yer alıyor (AJANSSPOR)