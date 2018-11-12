Chelsea, Cenk’siz Everton’u geçemedi: 0-0

Chelsea ile Everton, İngiltere Premier Lig’in 12. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan milli futbolcumuz Cenk Tosun süre almadı.

Everton’ın yeni transferlerinden Yerry Mina sakatlığını atlatıp ilk kez bir maça ilk 11’de başladı.

Beklendiği gibi topa daha fazla sahip olan Chelsea rakip kalede net gol pozisyonu bulmakta zorlandı.

Maç başladığı gibi 0-0 sona ererken Chelsea bu sezon ligde 4. kez bir maçtan beraberlikle ayrıldı.

Maviler puanını 28 yaparken Everton da 19 puana yükseldi.

Öte yandan Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, ilk 13 Premier Lig maçında yenilgi yüzü görmeyen ilk teknik adam oldu. (AJANSSPOR)