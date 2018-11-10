Şiar Özgül kaybetti

Şiar Özgül, Dünya eski şampiyonu Victor Postol’la İskoçya’nın Glasgow kentinde yaptığı 16’ıncı maçını kaybetti.

2 saat önce
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Şiar Özgül (sağda) Victor Postol’la.

Profesyonel boksörümüz Şiar Özgül, Dünya eski şampiyonu Victor Postol’la İskoçya’nın Glasgow kentinde yaptığı 16’ıncı maçını kaybetti. Özgül, 10 rauntluk müsabakayı sayıyla kaybetti.

Şiar Özgül, maçtan sonra yaptığı açıklamada Victor Postol’la yaptığı maçın kariyeri açısından önemli olduğunu vurguladı. Özgül, rakibi karşısında iyi mücadele ettiğini, ancak Postol’un tecrübesine yenildiğini vurguladı. Şiar Özgül, yenilmesine rağmen gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirterek, “Victor Postol gibi büyük bir boksör karşısında ringe çıkmak bile çok önemli” dedi.

Boksörümüz, kısa bir dinlenme süresini takiben hedefine ulaşmak için antrenmalarına aynı tempoyla devam edeceğini kaydetti.

 

 

 

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