Türk Veteranlar Ligi’nde geçen hafta

Akol Properties’in sponsorluğunda oynanan Türk Veteran Liglerinde geçtiğimiz Pazartesi akşamı sekiz maç vardı.

3 saat önce
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Veteranlarda Akıncılar O45 takımı üç puanı üç golle aldı.

Akol Properties’in sponsorluğunda oynanan Türk Veteran Liglerinde geçtiğimiz Pazartesi akşamı sekiz maç vardı. New River Sports Centre’da oynanan maçlar çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

EUROMED FARKLI GALİP

O45 kategorisinde haftanın en farklı skorunu Euromed elde etti. Euromed, Yeni Boğaziçi ile oynadığı maçtan 5-0 galip ayrıldı. Akdeniz de Yeni 45’likler takımına 4-1’lik üstünlük kurdu.

Akıncılar, Kıbrıs FC’yi 3-0 yendi. Vadili de, Türkmenköy’ü 2-0 mağlup etti.

NARLI VE KALEBURNU 4-1 YENDİ

O35 kategorisinde Narlı, Adanaspor’u 4-1’le geçmeyi başardı. Kaleburnu da Gazi’yi aynı skorla 4-1 yendi. Metro, bir galibiyet daha Kötüre önünde aldı ve sahadan 2-1 galip çıktı. Bol gollü geçen maçta Türkmenköy ile Gaziantepspor 3-3 berabere kaldı.

 

 

 

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