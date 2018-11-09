Türk Gençler Ligi’nde geçen hafta

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunu üstlendiği Türk Gençler Ligi maçlarına geçtiğimiz Cumartesi günü Pymmes Park sahalarında devam edildi.

4 saat önce
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U16 kategorisinde Göztepe, haftayı galibiyetle tamamladı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunu üstlendiği Türk Gençler Ligi maçlarına geçtiğimiz Cumartesi günü Pymmes Park sahalarında devam edildi.

U14 kategorisinde oynanan karşılaşmada DemDer, Yeni Boğaziçi önünde sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Küçük DemDer’li futbolcular bu skorla şampiyonluk için iddialı olduklarını gösterdi.

İki takımın U16 takımları da karşı karşıya gelirken, bu maçtan da 2-1’lik skorla galip ayrılan DemDer oldu.

Günün diğer mücadelesinde Göztepe U16, Pekünspor U6  karşısında sonuca 7-3’lük galibiyetle ulaştı.

White Star’ın, Londra Gençler Kupası’na katıldığı için Mobley Green ile oynaması gereken karşılaşma ertelendi.

Demder-Yeni Boğaziçi U14 maçından bir an. (Fotoğraf: Nafiya HOROZOĞLU)
TTFF adına gençler maçlarını izleyen Zeki Salih.

 

 

 

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