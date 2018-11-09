Türk Gençler Ligi’nde geçen hafta
KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunu üstlendiği Türk Gençler Ligi maçlarına geçtiğimiz Cumartesi günü Pymmes Park sahalarında devam edildi.
KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın sponsorluğunu üstlendiği Türk Gençler Ligi maçlarına geçtiğimiz Cumartesi günü Pymmes Park sahalarında devam edildi.
U14 kategorisinde oynanan karşılaşmada DemDer, Yeni Boğaziçi önünde sahadan 2-1 galip ayrılan taraf oldu. Küçük DemDer’li futbolcular bu skorla şampiyonluk için iddialı olduklarını gösterdi.
İki takımın U16 takımları da karşı karşıya gelirken, bu maçtan da 2-1’lik skorla galip ayrılan DemDer oldu.
Günün diğer mücadelesinde Göztepe U16, Pekünspor U6 karşısında sonuca 7-3’lük galibiyetle ulaştı.
White Star’ın, Londra Gençler Kupası’na katıldığı için Mobley Green ile oynaması gereken karşılaşma ertelendi.