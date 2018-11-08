MTG-Bingöl yenişemedi: 4-4

İkinci Küme’de lider MTG ile en golcü takım Bingöl Zaza FC’nin puan mücadelesi 4-4 sonuçlandı.

90 dakika boyunca büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk yarısı Mitch’in golüyle MTG lehine 1-0 kapandı. İkinci 45 dakikaya atak başlayan Bingöl Zaza FC, Erdi’nin ve Lucio’nun iki golüyle skoru 3-1 lehine çevirdi. MTG, Turgay’ın bir, Mitch’in iki golüyle son dakikalara 4-3 önde girdi. Ancak bitime az bir süre kala Lucio’nun vuruşunda ağlarla buluşan top skora 4-4’lük eşitliği getirdi. Bu arada Bingöl Zaza FC’den Lucio kırmızı kart gördü.