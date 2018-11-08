Enfield’de bir genç bıçaklandı

38 dakika önce
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Londra’nın kuzeyindeki Enfield’de, dün gece saat 23.00 civari, 20 yaşlarında bir gencin bıçaklanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sağlık ekiplerinin Enfield bölgesinde bulunan olay yerine ulaştıklarında, genci bıçak ile yaralanmış bir halde buldukları açıklandı.

Sağlık ekibi genç adama olay yerinde müdahale ettiği söylendi.

Genç adamın her hangi bir yaşam tehlikesi olmadığı kaydedildi.

Bıçaklama saldırısıyla ilişkin 2 adamın tutuklandığı açıklandı.

Saldırı Çarşamba akşamı 23.00 sularında gerçekleşirken, polisin soruşturmayı sürdürdüğü duyuruldu.

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