Fenerbahçe beşledi: 5-1

İkinci Küme’de zirve hesapları yapan Fenerbahçe, Londra Türk Masterleri (LTM) 5-1 mağlup etti.

2 saat önce
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İkinci Küme’de zirve hesapları yapan Fenerbahçe, Londra Türk Masterleri (LTM) 5-1 mağlup etti.

Britannia Playing Fields’te rakibini konuk eden Fenerbahçe, etkili ataklarla fırsatları gollere dönüştürdü.Errel, Eren ve Mete’nin ilk yarıdaki golleri Fenerbahçe’yi rahatlattı.

Son yarıda oyuna giren Mehmet, takımına iki gol daha kazandırınca skor 5-1 oldu. LTM’nin tek sayısını ilk yarıda Oskul attı.

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