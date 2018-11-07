O yaşayan en seksi erkek! İngiliz aktör Idris Elba 'People Magazine' dergisi tarafından 'yaşayan en seksi erkek' seçildi.

İngiliz aktör Idris Elba ‘People Magazine’ dergisi tarafından ‘yaşayan en seksi erkek’ seçildi.

Şu sıralar hayranları tarafından bir sonraki James Bond olarak beyaz perdede görülmek istenen Idris Elba, pazartesi günü İngiltere’nin en çok satan dergilerinden People Magazine tarafından yaşayan en seksi erkek seçilmesi dikkatleri bir kez daha Elba’ya ve kariyerine çekti.

Euronews’te yer alan habere göre; Londra doğumlu 46 yaşındaki aktör dergiden arayıp bu seçimi kendisine bildirdiklerinde inanamadığını söylüyor.

“Hadi canım siz de, gerçekten mi? diye sordum” diyor Elba ve ekliyor:

“Daha sonra aynaya baktım, kendime bir çeki düzen verdim ve ‘evet, bugün epey seksiyim sanki’ dedim. Şaka bir yana dürüst olmam gerekirse hoş bir his ve güzel bir sürpriz oldu. Kesinlikle ego için bire bir diyebilirim.”

Elba son olarak ‘Luther’ adlı dedektif TV dizisindeki rolü ile Altın Küre ödülünü almıştı. Thor filmlerinde de bir yarı tanrıyı canlandıran Elba aynı zamanda Amerikan dizisi ‘The Wire’da oynuyor. En son filmi ise eleştirmenlerden tam not alan ‘Aramızdaki mesafe’ oldu. (HÜRRİYET.COM)