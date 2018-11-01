Bush Hill Rangers çok atıp, kazandı Herts Senior Football League First Division’da mücadele veren Bush Hill Rangers, Bovingdon’u gollü geçen 90 dakikada 5-3 mağlup etti.

Herts Senior Football League First Division’da mücadele veren Bush Hill Rangers, Bovingdon’u gollü geçen 90 dakikada 5-3 mağlup etti.

Sahası Donkey Lane’de rakibini konuk eden temsilcimiz dakika 28’de Tashan’la 1-0 öne geçti ama konuk ekip dakika 45’te durumu 1-1 yaptı.

İkinci devreye çok atak başlayan Bush Hill Rangers, dakika 56’da Vedat, dakika 66’da Rocheim ve dakika 73’te Necdet’in attığı gollerle skoru 4-1’e çevirdi. Dakika 75’de durum 4-2, dakika 80’de Claudio ile 5-2 oldu. Dakika 90+1’de Bovingdon bir gol atınca maç 5-3 sonuçlandı.

Bush Hill Rangers, ligde 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alarak 22 puanla lider Oxhey Jet Reserevs’in üç puan gerisinde dördüncü sırada bulunuyor.