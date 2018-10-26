Beşiktaş’a soğuk duş!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş sahasında Genk ile karşı karşıya geldi.

2 saat önce
0 61 Bir dakikadan az

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Beşiktaş sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park’ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Genk 4-2 kazandı.

Mücadelenin gol perdesini 23. dakikada Samatta açarken farkı ikiye çıkaran golü yine o kaydetti.

Beşiktaş maçın 74. dakikasında farkı 1’e indirmesine rağmen Ndongala ve Piotrowski’nin gollerine engel olamadı. 85. dakikada Vagner Love’ın golü temsilcimize yetmedi: 2-4!

Bu sonuçla Beşiktaş 3 puanda kalırken Genk puanını 6’ya çıkardı. (AJANSSPOR)

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