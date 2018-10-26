Fenerbahçe geriden geldi, 1 puanı kaptı
UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, Belçika deplasmanında Anderlecht ile karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, Belçika deplasmanında Anderlecht ile karşı karşıya geldi.
Constant Vanden Stock’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Mücadelenin 49. dakikasında Bakkali farkı 2’ye çıkaran golü kaydederken 53. Frey farkı 1’e indirdi. Mücadelede skoru belirleyen golü 57. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti.
Bu sonuçla temsilcimiz 4 puana yükselirken, Anderlecht ilk kez puanla tanıştı. (AJANSSPOR)