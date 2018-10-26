Fenerbahçe geriden geldi, 1 puanı kaptı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, Belçika deplasmanında Anderlecht ile karşı karşıya geldi.

3 saat önce
0 79 Bir dakikadan az

UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında Fenerbahçe, Belçika deplasmanında Anderlecht ile karşı karşıya geldi.

Constant Vanden Stock’ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Mücadelenin 49. dakikasında Bakkali farkı 2’ye çıkaran golü kaydederken 53. Frey farkı 1’e indirdi. Mücadelede skoru belirleyen golü 57. dakikada Hasan Ali Kaldırım kaydetti.

Bu sonuçla temsilcimiz 4 puana yükselirken, Anderlecht ilk kez puanla tanıştı. (AJANSSPOR)
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