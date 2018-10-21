Mourinho çileden çıktı!

Manchster United’ın hocası Mourinho 90+6. dakikada Chelsea’dan yedikleri beraberlik golü sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

İşte Mourinho maç sonrası yaptığı açıklama;

“Sahadaki daha iyi takım Manchester United’dı. Maçtan önce Stamford Bridge’den 1 puan alacaksanız deseler, iyi sonuç derdim, burada kazanmak zor. Ama maçtan sonra bu sonuç bizim için çok kötü ve onlar için harika diyebilirim.”

“Umarım her hakem Mike Dean gibi yapar ve maçlarda 6 dakika uzatma verir. Bu nereden çıktı anlamadım. Biz hep oynamaya çalıştık, zaman kaybı yoktu. Kaybeden taraf bensem 5-6 dakika uzatma hiç verilmez. Burada bana saygı gösterildi mi? Hayır!”

“Sarri’nin asistanı ile aramızda olan bir şeydi. Maç bitince gelip benden özür de diledi. Ona olayı unutmasını, benim de zamanında çok fazla hata yaptığımı söyledim.” (HÜRRİYET.COM)