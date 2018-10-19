Herkes onun yaptığını konuşuyor! Emre Mor, Milli formayla büyük bir çıkış yakalayan ve kısa sürede adı "Türk Messi"ye çıkan Emre Mor, İngiltere'de manşetleri süsledi

Emre Mor, Milli formayla büyük bir çıkış yakalayan ve kısa sürede adı “Türk Messi“ye çıkan Emre Mor, İngiltere‘de manşetleri süsledi

İspanya’da Celta Vigo forması giyen Emre Mor’un son yaptığı yine gündem oldu…

Bir dönem geleceğin yıldızı olarak lanse edilen Emre Mor’un düşüşü İngiliz basınında geniş yer buldu. Ada medyası Türk yıldızı manşetlerine taşırken bu kez futbolu konuşulmadı…

Genç oyuncu için, “Emre Mor’un zerafetten düşüşü… Tüm genç oyuncular için bir uyarı, bir örnek niteliğinde” benzetmesi yapan Ada medyası, Emre’nin daha iki yıl önce Danimarka’nın FC Nordsjaelland takımında oynarken “Türk Messi” olarak anıldığını hatırlattı ve doğal yeteneği ile Avrupa’nın en potansiyelli ismi olduğu belirtildi.

Türk Milli Takımı ve Borussia Dortmund dönemleri de anlatılan 21 yaşındaki Emre’nin Almanya’da Thomas Tuchel’in sabrını tükettiği ve milli takımdan da kesildiği vurgulandı.

Celta Vigo’da da futbolundan çok teknik direktörüyle yaşadığı sorunlarla gündeme geldiğine dikkat çekilen Emre’nin kadro dışı kalması, sosyal medyadaki abartılı paylaşımları ve kendisine yaptırdığı taht ile hep farklı bir şekilde anıldığı yazıldı.

Emre Mor, Celta Vigo’da üç kez kadro dışı kaldı. İki kez Unzue’nin kadro dışı bıraktığı oyuncuyu, bir kez de Antonio Mohamed cezalandırdı. Emre Mor’un kadro dışı kalma sebeplerini Unzue, antrenmana geç kalma, takım arkadaşlarına saygısızlık ve disiplinsizlik olarak açıklamıştı.

Son kadro dışı cezasıyla yine herkes Emre Mor’u konuşurken, Türk yıldız yeşil sahadalardaki hünerleriyle değil özel yaşantısındaki çalkantılarla ve hızlı düşüşüyle gündem oldu. (SABAH)