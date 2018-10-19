Türk Gençler Ligi başladı Sponsorluğunu KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yaptığı ve Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) tarafından organize edilen Türk Gençler U16 ve U14 ligleri geçtiğimiz hafta başladı.

Sponsorluğunu KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın yaptığı ve Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) tarafından organize edilen Türk Gençler U16 ve U14 ligleri geçtiğimiz hafta başladı.

U14 üç, U16’de ise altı takımla oynanacak ligin ilk haftasında London United sahaya çıkmadı.

Pymmes Park sahalarında Cumartesi günleri oynanacak ligin ilk haftasında U14’te tek maç yapıldı.

Denizspor, çekişmeli geçen mücadelede Yeni Boğaziçi’ne 3-2galip geldi.

U16’da ise iki maç oynandı. Yeni Boğaziçi, Pekünspor ile oynadığı karşılaşmadan 8-3 gibi farklı skor elde etti.

Denizspor da aynı skorla 8-3 Göztepe’ye üstünlük sağladı.

Yeni Boğaziçi Kulübü Başkanı ve Gençler Ligi Komitesi üyesi Erdoğan Baca, birkaç takımla daha görüştüğünü, onların da bu haftadan itibaren lige katılmak istediklerini söyledi. Baca, “Amacımız sokaktaki çocuklarımızı futbol alanlarına toplamak” dedi.