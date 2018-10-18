Yeni Boğaziçi yine tek golle: 1-0 Douglas Eyr Sports Centre’da oynanan Birinci Küme maçında lider Yeni Boğaziçi, son dakikalarda attığı golle Türkmenköy’ü 1-0 mağlup etti.

Douglas Eyr Sports Centre’da oynanan Birinci Küme maçında lider Yeni Boğaziçi, son dakikalarda attığı golle Türkmenköy’ü 1-0 mağlup etti.

İki takımın da futbol ve mücadele olarak izleyenlere heyecanlı anlar yaşattığı karşılaşmada oyun uzun süre dengeli geçti. Son 20 dakikada yavaş yavaş üstünlüğü ele alan Yeni Boğaziçi, Nejat Genç’in kaydettiği golle sahadan üç puanla ayrıldı. Bu skorla Yeni Boğaziçi dokuz puana ulaşıp, liderliğini sürdürdü.