İngiltere, İspanya’yı 3-2 mağlup etti
UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 7 maçla sürdü. UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.
UEFA Uluslar Ligi’nde dördüncü hafta, 7 maçla sürdü. UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.
İNGİLTERE, İSPANYA’DA GALİP
A Ligi 4. Grup’ta İspanya, İngiltere’yi ağırladı. İngiltere, 16. ve 38. dakikalarda Raheem Sterling (2) ile 30. dakikada Marcus Rashford’un ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya’nın golleri ise 59. dakikada Francisco Alcacer ile 90+8’inci dakikada Sergio Ramos’tan geldi.
İzlanda, B Ligi’ne düştü
A Ligi 2. Grup’ta ise İsviçre, deplasmanda İzlanda’yı 2-1 mağlup etti. Böylece 3 karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi’ne düştü.
Uluslar Ligi’nin dördüncü haftasına, yarın (16 Ekim Salı) yapılacak 9 maçla devam edilecek.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
- Grup: İzlanda – İsviçre: 1-2
- Grup: İspanya – İngiltere: 2-3
B Ligi
- Grup: Bosna Hersek– Kuzey İrlanda: 2-0
C Ligi
- Grup: Finlandiya– Yunanistan: 2-0
- Grup: Estonya– Macaristan: 3-3
D Ligi
- Grup: Lüksemburg– San Marino: 3-0
- Grup: Belarus– Moldova: 0-0 (SKORER