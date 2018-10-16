İngiltere, İspanya’yı 3-2 mağlup etti UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 7 maçla sürdü. UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

UEFA Uluslar Ligi’nde dördüncü hafta, 7 maçla sürdü. UEFA’nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

İNGİLTERE, İSPANYA’DA GALİP

A Ligi 4. Grup’ta İspanya, İngiltere’yi ağırladı. İngiltere, 16. ve 38. dakikalarda Raheem Sterling (2) ile 30. dakikada Marcus Rashford’un ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya’nın golleri ise 59. dakikada Francisco Alcacer ile 90+8’inci dakikada Sergio Ramos’tan geldi.

İzlanda, B Ligi’ne düştü

A Ligi 2. Grup’ta ise İsviçre, deplasmanda İzlanda’yı 2-1 mağlup etti. Böylece 3 karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi’ne düştü.

Uluslar Ligi’nin dördüncü haftasına, yarın (16 Ekim Salı) yapılacak 9 maçla devam edilecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

Grup: İzlanda – İsviçre: 1-2 Grup: İspanya – İngiltere: 2-3

B Ligi

C Ligi

D Ligi