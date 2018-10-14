Uluslararası FIE Satellite Turnuvası
Uluslararası FIE Satellite Turnuvası erkekler flörede yarışan milli eskrimci Martino Minuto, gümüş madalya kazandı.
Uluslararası FIE Satellite Turnuvası erkekler flörede yarışan milli eskrimci Martino Minuto, gümüş madalya kazandı.
Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere‘nin başkenti Londra‘da düzenlenen organizasyonda tablo 128’i maç yapmadan geçen Minuto, tablo 64’te İngiliz James Page’yi 15-6 yenerek tablo 32 oynama hakkını kazandı.
Minuto, tablo 32’de İtalyan Alessandro Gridelli’yi 15-5, tablo 16’da Arjantinli Augusto Servello’yu, çeyrek finalde de Japon Daiki Fujino’yu 15-6’lık skorlarla geçerken, yarı finalde ise İtalyan Filippo Guerra’yı 15-8 yenerek finale yükseldi.
Finalde Çek Alexande Choupenitch ile karşılaşan Minuto, rakibine 15-14 yenildi ve gümüş madalyada kaldı. (HABERLER.COM)