Gençler Ligi bu hafta başlayacak

Daha önceki haftalarda birkaç kez ertelenen Türk Gençler Ligi’nin başlama tarihi belirlendi.

2 saat önce
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Gençler Ligi’nde geçen hafta oynanan hazırlık maçlardan biri.

Daha önceki haftalarda birkaç kez ertelenen Türk Gençler Ligi’nin başlama tarihi belirlendi.

Buna göre U16 ve U14 kategorilerinde karşılaşmalar önümüzdeki Cumartesi (13 Ekim) günü start alacak. Maçlar bu sezon Pymmes Park sahalarında her Cumartesi günü oynanacak.

Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) tarafından geçtiğimiz Salı akşamı çekilen fikstür sonrası yapılan açıklamaya göre ilk haftanın programı şöyle:

U14 kategorisi: 12.30 Denizspor-Yeni Boğaziçi

U16 kategorisi: 14.00 Pekünspor-Yeni Boğaziçi, Göztepe-London United, Denizspor-Göksunspor

Öte yandan Gençler Ligi’ne katılan takımlar geçtiğimiz Cumartesi günü Pymmes Park sahasında bir araya gelerek, hazırlıklarını gözden geçirdi. Takımlar birbirleriyle özel karşılaşmalar oynadı.


TTFF Başkanı Serdar Sarı, Yeni Boğaziçi’nin iki küçük futbolcusuyla.
Serdar Sarı, Denizspor Menajeri Deniz Koca ile…

 

 

 

 

 

 

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