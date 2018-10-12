Day-Mer: “10 Ekim’i unutmadık, unutturmayacağız”

Ankara Garı’nda 10 Ekim 2015 tarihinde yaşanan acı katliamda hayatını kaybedenleri anmak ve dava süreci ile ilgili gelişmeleri değerlendirmek amacı ile 10 Ekim Çarşamba akşamı Day-Mer tarafından Londra Toplum merkezinde bir program düzenlendi.

103 vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 500’e yakın göstericinin yaralandığı katliamın yaraları ise hala sarılmaya çalışılıyor.

10 Ekim Davası Avukat Komisyonu Üyesi Avukat Erkan S. Ünüvar konuşmacı olarak katıldığı anma programına yoğun bir katılım gerçekleşti. Day-Mer yönetiminden Arif Bektaş’ın sunduğu program, hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Dönemin Başbakanı Davut Güloğlu’nun Ankara Garı saldırısından sonra ‘oylarımız arttı’ sözlerini unutmadıklarını belirten Bektaş, ‘Bu hain saldırının üzerinden tam 3 yıl geçti. Demokrasi, barış ve özgürlük talebi ile Ankara’da toplanan yüzbinlerce insanın katıldığı bir mitingde yaşandı bu acı olay. Özellikle Türkiye’nin dış politikasında yaşadığı birçok olumsuz olay ve ülke içerisinde bombaların çok sık patladığı bir dönemdi. O dönemde çok sık gündeme gelen IŞİD’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın terörist dememek için direndiğini ve ‘kızgın çocuklar’ dediğini hatırlıyoruz. Bu konuda epey direndi. Ama daha sonra belki uluslararası baskı, belki farklı nedenlerden dolayı kendisi de bu çetelere terörist demek zorunda kaldı. Özellikle Suriye’de izlediği politika, emperyalist devletler arasındaki çelişkileri kendi çıkarları doğrultusunda, bir ondan yana bir bundan yana tutumlar sergilemiştir. Kendisinin de bu bölgede bir güç olarak bu fırsatı değerlendirme çabası yüzünden, IŞİD gibi terör örgütleri üzerinden değerlendirme niyetindeydi. O zamanlar hatırlarız, silahlarla dolu tırların gitmesi, örgüt üyelerinin çok rahat bir şekilde ülkeye girip çıkmaları hatta Türkiye’de bu örgütün yapılanması ve eğitim almasını kolaylaştıracak tavizler verildi. HDP’nin Diyarbakır mitingi, Suruç’taki katliam, Gar katliamı, bunların hepsini hesapladığımızda, Devlet elinin varlığı her yanıyla görünen bir şeydir. Avukatların yoğun çabası ve özellikle 10 Ekim’de yaşanan katliamda bir dedektif gibi çalışması sonucu Devlet’in bu konuda üstünü kapatmaya çalıştığı birçok durum su yüzüne çıkmaya başladı’ dedi.

10 Ekim Davası Avukat Komisyonu Üyesi Avukat Erkan S. Ünüvar ise daha sonra söz alarak özetle şunları söyledi:

‘Bu dava da birçok Avukat arkadaşımız gönüllü olarak çalışmalara hizmet vermiş ve vermeye devam ediyor. Bu dava ile ilgili belki de daha önce hiçbir dava da rastlamadığımız x ve y kişileri var. Bu kişilerle ilgili önümüzdeki günlerde yeniden bir dava gerçekleşecek. 10 Ekim’de yaşanan bu hain saldırıda hayatını yitiren birçok canın ailelerinin destekleri olmasaydı belki de bu davada bu kadar yol kat edemezdik. Hepsi tek tek her davayı yakından takip etti. Davanın bir şekilde karartılmaya çalışıldığı apaçık ortadadır. Ancak bu katliamın ve bu davanın gerçek failleri bulunana kadar takipçisi olacağız.’