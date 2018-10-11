LTM’nin başkan-futbolcusunun ayağı kırıldı

Bu arada Londra Türk Master takımının Başkanı ve futbolcusu oyunun ilk yarısında sakatlandı.

57 dakika önce
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Bu arada Londra Türk Master takımının Başkanı ve futbolcusu oyunun ilk yarısında sakatlandı.

Bir gol pozisyonu esnasında, ceza sahasında ayağına darbe alan ve bileğinde kırık tespit edilen Çıkıkçıoğlu, ambulansla North Middlesex  Hospital’e kaldırıldı.

İlk tedavisinden sonra taburcu olan Ümit Çıkıçıoğlu, bir talihsizlik yaşadığını, doktorların bileğinde iki kırık tespit ettiklerini söyledi. Çıkıçıoğlu, önümüzdeki günlerde ameliyat için yeniden hastaneye yatacağını belirtti.

Londra Gazete, Ümit Çıkıçıoğlu’na geçmiş olsun der.

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