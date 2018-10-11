MTG, sezona farklı başladı: 3-0

Türk Ligi İkinci Küme’de MTG, sezonun ilk maçında Baf Ülkü Yurdu’na 3-0 galip geldi.

Britannia Lodge’da oynanan karşılaşmada MTG, üstün oyunla sahadan farklı skor ve üç puanla ayrıldı.

Karşılaşmaya etkili ataklarla başlayan ev sahibi MTG, penaltıdan Mitch’in attığı golle 1-0 öne geçti. Aynı futbolcu devre bitmeden takımına ikinci golü de kazandırdı. İlk 45 dakika 2-0 bitti.

İkinci yarıda MTG, bu kez Llyod’un vuruşuyla skoru belirleyen golünü de kazandı.