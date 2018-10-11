Üç puan K. Kaymaklı’nın

Wadham Lodge sahasında oynanan İkinci Küme mücadelesinde K. Kaymaklı, Londra Türk Master (LTM) takımın ilk maçta 5-3 yendi.

2 saat önce
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Wadham Lodge sahasında oynanan İkinci Küme mücadelesinde K. Kaymaklı, Londra Türk Master (LTM) takımını ilk maçta 5-3 yendi.

Abdullah’la K. Kaymaklı 1-0 öne geçti. LTM’nin kazandığı penaltıyı K. Kaymaklı menajer-kalecisi Deniz Koca önlemeyi başardı. Ardından yine Abdullah skoru 2-0 yaptı. Daha sonra LTM bir penaltı daha kazandı. Ümit Çıkıçıoğlu bu pozisyoda sakatlanıp, oyundışı kaldı. Osman Ercen skoru 2-1 yaptı. Mehmet de durumu eşitledi. İkinci devreye hızlı giren K. Kaymaklı, Najib Hassan ve Ramazan Pekmezci ile iki gol buldu: 4-2. Garry, LTM adına farkı bire indirdi. Son gol de Ramazan Pekmezci’den gelince karşılaşma 5-3 sona erdi.

 

 

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